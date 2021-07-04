Водитель с украденной головой и 2-летняя в кукурузе: новости, которые потрясли Украину

Уходящая неделя всколыхнула Украину рядом трагических и неприятных событий. В Одесской области 5-летний мальчик сгорел в трансформаторной будке. Он отдыхал с отцом у озера. Трагедия произошла в одном из сел Измаильского района 29 июня. Полицейские устанавливают, почему объект, что представляет опасность, не был на замке. А маленький мальчик - без присмотра взрослых.
А в селе Дмитровка Золотоношского района Черкасской области в тот же день 63-летний отец выстрелил в 34-летнего сына и застрелиться сам. Ухватился за ружье во время внезапного конфликта.
Какие еще события обсуждали украинцы - вспоминает Gazeta.ua.
На Тернопольщине 28 июня разыскали 2-летнюю Викторию Попадин с Бурякивки Чертковского района. Она исчезла накануне. Почти тысяча полицейских, спецназовцев, военных, спасателей и местных 14 ч осматривала село и ближайшие населенные пункты, обходила каждый двор. Прочесывала поля, лесополосы, кладбища, овраги и заброшенные здания. Поисковики поднимали квадрокоптер и пускали по следу служебных собак. Водолазы осматривали реку и озеро. Нашли девочку в кукурузном поле за селом. Была голодная и замерзшая.
30 июня в Харькове на ул. Родниковой, 9А стреляли в Артема Мошенского. Он - один из основателей охранной фирмы "Корпус", представитель Национального корпуса.
Киллер ждал во дворе. Выстрелил четыре раза, когда Мошенский садился в авто. Одна пуля попала в шею, задела спинной мозг. Его состояние тяжелое. Стрелка ищут.
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В Херсоне 1 июля арестовали без права на залог командира роты патрульной полиции области Андрея Сахно. Он накануне сбил на пешеходном переходе 17-летнего Дмитрия Проця. А сам сбежал. 3 ч медики пытались реанимировать парня, но от полученных травм он скончался. Патрульному грозит до 10 лет за решеткой.
На Тернопольщине 1 июля арестовали без права на залог Олега Струня. Он 8 октября 2005 в Петрикове, что в пригороде Тернополя, сбил насмерть 17-летнюю Светлану Козлюк и 16-летнюю Наталью Гнатиевич. Две подруги погибли в центре села, в нескольких сотнях метров от своих домов. А в то время 26-летний налоговик убежал. С собой прихватил голову одной из девушек. Погибшую Наталью Гнатиевич хоронили без головы. Ее подбросили матери через час после похорон.
Струнь сдался полиции спустя почти 16 лет. Пришел вместе с адвокатом 29 июня. Свой поступок не объясняет. Адвокаты надеются, что избежит наказания, поскольку истек срок давности.
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В селе Рясное во Львовской области похоронили 11-летнего Дениса Гануляка 2 июля. Он разбился накануне за рулем чужого BMW, куда ему разрешили сесть пьяный отец и владелец авто. Мальчик проехал метров 150 и слетел в кювет. Погиб на месте. Его отец и владелец авто сидели позади, отделались незначительными травмами. Обоим грозит ответственность.
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