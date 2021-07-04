Водитель с украденной головой и 2-летняя в кукурузе: новости, которые потрясли Украину

Уходящая неделя всколыхнула Украину рядом трагических и неприятных событий. В Одесской области 5-летний мальчик сгорел в трансформаторной будке. Он отдыхал с отцом у озера. Трагедия произошла в одном из сел Измаильского района 29 июня. Полицейские устанавливают, почему объект, что представляет опасность, не был на замке. А маленький мальчик - без присмотра взрослых.

А в селе Дмитровка Золотоношского района Черкасской области в тот же день 63-летний отец выстрелил в 34-летнего сына и застрелиться сам. Ухватился за ружье во время внезапного конфликта.

Какие еще события обсуждали украинцы - вспоминает Gazeta.ua.

На Тернопольщине 28 июня разыскали 2-летнюю Викторию Попадин с Бурякивки Чертковского района. Она исчезла накануне. Почти тысяча полицейских, спецназовцев, военных, спасателей и местных 14 ч осматривала село и ближайшие населенные пункты, обходила каждый двор. Прочесывала поля, лесополосы, кладбища, овраги и заброшенные здания. Поисковики поднимали квадрокоптер и пускали по следу служебных собак. Водолазы осматривали реку и озеро. Нашли девочку в кукурузном поле за селом. Была голодная и замерзшая.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине более 14 часов искали 2-летнюю Викторию Попадин с Буряковки Чертковского района. Она заблудилась в кукурузном поле за селом

30 июня в Харькове на ул. Родниковой, 9А стреляли в Артема Мошенского. Он - один из основателей охранной фирмы "Корпус", представитель Национального корпуса.

Автор: t.me/MaksymZhorin В Харькове подстрелили заместителя директора охранного агентства «Корпус» Артема Мошенского. Киллера ищут

Киллер ждал во дворе. Выстрелил четыре раза, когда Мошенский садился в авто. Одна пуля попала в шею, задела спинной мозг. Его состояние тяжелое. Стрелка ищут.

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В Херсоне 1 июля арестовали без права на залог командира роты патрульной полиции области Андрея Сахно. Он накануне сбил на пешеходном переходе 17-летнего Дмитрия Проця. А сам сбежал. 3 ч медики пытались реанимировать парня, но от полученных травм он скончался. Патрульному грозит до 10 лет за решеткой.

Автор: segodnya.ua В Херсоне арестовали без права на залог патрульного Андрея Сахно. Он сбил насмерть на пешеходном переходе 17-летнего парня

На Тернопольщине 1 июля арестовали без права на залог Олега Струня. Он 8 октября 2005 в Петрикове, что в пригороде Тернополя, сбил насмерть 17-летнюю Светлану Козлюк и 16-летнюю Наталью Гнатиевич. Две подруги погибли в центре села, в нескольких сотнях метров от своих домов. А в то время 26-летний налоговик убежал. С собой прихватил голову одной из девушек. Погибшую Наталью Гнатиевич хоронили без головы. Ее подбросили матери через час после похорон.

Автор: tp.npu.gov.ua Через 15 лет в полицию Тернополя с повинной пришел водитель, который насмерть сбил двух девушек и скрылся

Струнь сдался полиции спустя почти 16 лет. Пришел вместе с адвокатом 29 июня. Свой поступок не объясняет. Адвокаты надеются, что избежит наказания, поскольку истек срок давности.

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В селе Рясное во Львовской области похоронили 11-летнего Дениса Гануляка 2 июля. Он разбился накануне за рулем чужого BMW, куда ему разрешили сесть пьяный отец и владелец авто. Мальчик проехал метров 150 и слетел в кювет. Погиб на месте. Его отец и владелец авто сидели позади, отделались незначительными травмами. Обоим грозит ответственность.

Автор: facebook.com/MVS.LVIV На Львовщине погиб 11-летний мальчик, который был за рулем BMW. Вез домой пьяных отца и владельца авто

30 июня в Днестре близ Козина в Ивано-Франковской области водолазы нашли тело 39-летнего Виктора из села Дубовцы. Он утонул во время спасения детей. Тело лежало на дне в 300 м от берега. Погибший - отец пятерых детей. 28 июня с тремя старшими дочерьми - 8, 10 и 11 лет - пошел отдыхать на стихийный пляж на берегу Днестра. Одна из девочек попала на глубину и начала тонуть одновременно потянула за собой сестру. Отец, увидев это, начал погружаться, чтобы вытолкнуть на поверхность детей. Отведя детей с углубления, мужчина исчез из поля зрения.