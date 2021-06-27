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воскресенье, 27 июня 2021 17:00

Водитель с полным салоном пассажиров перекинулась на дороге. Есть погибшие и искалеченные

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В селе Ходорковцы на Львовщине 42-летняя водитель Ford Fusion не справилась с управлением и перевернулась. Два человека погибли, еще трое, среди них ребенок, - в больнице.

Авария произошла 27 июня в 9:31, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: lv.dsns.gov.ua
  На Львовщине перевернулся Ford Fusion. Водитель не справилась с управлением
На Львовщине перевернулся Ford Fusion. Водитель не справилась с управлением

"Погибли в аварии двое пассажиров авто - 71-летний мужчина и 68-летняя женщина. Еще трое пассажиров оказались в больнице. Это женщины 66 и 61 года, они во Львовской городской больнице №8. Также среди пострадавших 12-летняя девочка, ее госпитализировали во Львовскую городскую детскую клиническую больницу", - рассказали спасатели.

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Автор: lv.dsns.gov.ua
  В результате ДТП два человека погибли. Еще трое, среди них ребенок, - в больнице
В результате ДТП два человека погибли. Еще трое, среди них ребенок, - в больнице

Добавили, что одну из пострадавших пассажирок зажало деформированными деталями кузова. Ее освобождали с помощью специнструмента.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

В селе Каменка Очаковского района Николаевской вылетела с дороги легковушка Daewoo Nexia. 38-летнего водителя и 37-летнего пассажира выбросило из салона на землю. В результате водитель скончался на месте, а пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован.

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