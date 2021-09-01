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среда, 01 сентября 2021 15:22

Водитель провез патрульного на капоте и врезался в дерево

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Водитель провез патрульного на капоте и врезался в дерево
Пьяный водитель сбил патрульного и влетел в дерево. Фото: Нацполиция

В Запорожье пьяный водитель сбил полицейского. Наехал, когда пытался убежать от патруля.

Событие произошло 31 августа в поселке Михайловка, сообщают в Национальной патрульной полиции.

Правоохранители остановили авто Mazda за нарушение правил дорожного движения. За рулем был нетрезвый местный житель 1950 года рождения, рядом - 13-летняя пассажирка. Патрульные предложили нарушителю пройти освидетельствование в медучреждении. Он категорически отказался, закрылся в салоне, завел двигатель и двинулся на старшего сержанта полиции. Тот оказался на капоте иномарки. Однако водитель продолжил набирать скорость. Проехал 5 км и врезался в дерево.

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В результате аварии патрульный получил тяжелые травмы, в том числе переломы обеих ног. Пассажирка авто имеет сотрясение головного мозга средней степени тяжести.

По факту преступления возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. За это наказывают 15 годами тюрьмы или пожизненным заключением. Нарушителю сообщили о подозрении.

В Умани Черкасской области пьяный водитель напал на патрульного. Полиция заметила автомобиль, который подпадал под ориентировку по ДТП. На требования остановиться водитель не реагировал. Его остановили блокировкой, при этом водитель чуть не наехал на полицейского.

Проходить освидетельствование на алкоголь категорически отказался и начал материться в сторону правоохранителей. Мужчина схватил одного патрульного за одежду, а затем ударил его ногой.

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