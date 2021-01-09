В Умани задержали пьяного водителя. Фото: УНИАН

В Умани Черкасской области пьяный водитель напал на патрульного.

8 января ночью полиция заметила автомобиль, который подпадал под ориентировку по ДТП в Умани. На требования полицейских остановиться водитель не реагировал. Его остановили блокировкой, при этом водитель чуть не наехал на полицейского.

Водитель проходить освидетельствование на алкоголь категорически отказался и начал материться в сторону полицейских. Мужчина схватил одного из патрульных за одежду, а затем ударил его ногой.

В результате нарушитель получил два админпротокола.

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Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В четверг, 7 января, на ул. Привокзальной столице пассажир автобуса задержал грабителей, отобрали у 70-летней кондуктора сумку. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.