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понедельник, 12 июля 2021 13:01

Женщина сбила полицейского, убегая с ворованными долларами

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Женщина сбила полицейского, убегая с ворованными долларами
Часть похищенных у потерпевшего средств изъяли. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали валютных мошенников, которые обманули киевлянина на $46 тыс. и наехали на полицейского.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Со злоумышленниками обманутый киевлянин познакомился в интернете. Он откликнулся на объявление об обмене валюты по выгодному курсу, которое разместили мошенники. Пострадавший договорился о встрече для обмена $46 тыс.

"Во время встречи потерпевший сел в автомобиль злоумышленников и передал денежные средства для обмена. Последние (мужчина и женщина. - Gazeta.ua) передали ему сумку с купюрами, похожими на национальную валюту Украины. Выходя из автомобиля, потерпевший увидел, что ему дали сувенирные купюры, и потребовал вернуть деньги. Злоумышленники быстро сорвались с места преступления и пытались на автомобиле скрыться", - говорится в сообщении.

Во время преследования женщина, которая находилась за рулем, повредила несколько припаркованных автомобилей и совершила наезд на полицейского. Другой соучастник в это время выбежал из автомобиля и скрылся. Полицейский получил телесные повреждения.

Женщину задержали сразу. Мужчину - на территории Днепропетровской области. Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 688 тыс. грн. За содеянное фигурантам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На Киевщине СБУ задержала организаторов и участников международной группировки, которое подделывало доллары. В банду входили пять человек из разных регионов Украины и несколько иностранных граждан. Фальшивые банкноты сбывали за 50% номинальной стоимости доллара США. Покупателей подыскивали через личные связи. Фальшивую валюту не могли обнаружить устройством для проверки денег.

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