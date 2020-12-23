Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии

Сегодня, 23 декабря, вблизи села Березовка Макаровского района Киевской области произошло смертельное ДТП.
Внедорожник Porsche насмерть сбил 2 человек на переходе, сообщает dtp.kiev.ua.
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"Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника длинный. Не гоняйте по трассе", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают правоохранители и медики.
Двое пешеходов погибли в результате ДТП на автодороге Одесса-Рени в районе села Петродолинское Овидиопольского района. Их сбил 25-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado.
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