Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии

Под Киевом в ДТП погибли 2 пешехода. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 23 декабря, вблизи села Березовка Макаровского района Киевской области произошло смертельное ДТП.

Внедорожник Porsche насмерть сбил 2 человек на переходе, сообщает dtp.kiev.ua.

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"Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника длинный. Не гоняйте по трассе", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители и медики.

Двое пешеходов погибли в результате ДТП на автодороге Одесса-Рени в районе села Петродолинское Овидиопольского района. Их сбил 25-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado.