Водитель получил смертельный электрический разряд

В городе Апостолово Днепропетровской области 20-летний водитель самосвала DAF погиб от удара током. Фото - ЧаРивне.инфо

В городе Апостолово Днепропетровской области 20-летний водитель самосвала DAF погиб от удара током на территории асфальтового завода.

Удар был такой, что тело выбросило из кабины авто, сообщили в пресс-службе предприятия ДТЭК "Днепровские электросети".

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По данным энергетиков, водитель не рассчитал габариты машины и задел поднятым кузовом высоковольтную линию электропередачи. Самосвал с поднятым кузовом нашли под проводами высоковольтной линии, автомобиль касался крайнего нижнего. Недалеко от машины находилось тело водителя.

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