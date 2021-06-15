Водитель под наркотиками совершил 18 ДТП

Фото: facebook.com/mykolaivpolice

В Николаеве водитель Ford совершил 18 ДТП за несколько часов. Остановить его удалось только путем блокирования в селе Галициново.

После остановки водитель выскочил из машины и побежал, но был задержан, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

"Водитель на большой скорости ездил по улицам города и создавал аварийные ситуации с другими автомобилями. Менее чем через 15 минут один из патрулей обнаружил искомое авто на проспекте Богоявленском. Автомобиль на большой скорости двигался в сторону Корабельного района Николаева. Водитель на требования об остановке не реагировал, после чего правоохранители начали преследование", - говорится в сообщении.

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Задержанным оказался 36-летний житель Одесской области. Объяснить свои действия не смог. Имел явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр в установленном законом порядке категорически отказался.

Полицейские составили на водителя 18 протоколов за нарушение ПДД и оставление места ДТП. А также за отказ от прохождения осмотра, невыполнение требования об остановке и управление без водительских прав.

В Киеве на просп. Лобановского, 150 женщина навеселе, управляя автомобилем КИА, задела несколько припаркованных машин. Также горе-водитель заявила, что является полковником полиции.