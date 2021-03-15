Водитель "под кайфом" на большой скорости разнес кафе: видео аварии

Водитель после совершенного скрылся. Он был под наркотиками Фото: society.comments.ua/ua

В Хмельницком водитель на скорости разнес кафе.

Инцидент произошел ночью, когда заведение было закрыто, пишет tsn.ua. После совершенного горе-водитель скрылся, однако его успели поймать камеры видеонаблюдения.

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Известно, что пусто было и на остановке общественного транспорта. Обошлось без жертв.

Беглеца поймали патрульные и составили на него 3 протокола. Позже стало известно, что мужчина был под наркотиками.

В ночь на 15 марта в Киеве произошло смертельное ДТП. Пьяный мужчина за рулем Toyota врезался в автомобиль Skoda, водитель и пассажир которого погибли на месте.