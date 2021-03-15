Пьяный водитель внедорожника убил двух людей - жуткие фото аварии

В ночь на 15 марта в Киеве произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель Toyota врезался в автомобиль Skoda, водитель и пассажир которого погибли на месте.

Об этом рассказали в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Автомобиль Skoda остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке просп. Шухевича и бульв. Перова в направлении троещинского рынка. Внедорожник Toyota на большой скорости двигался по Шухевича в том же направлении и на полном ходу влетел в Skoda. Водитель внедорожника не пострадал", - говорится в сообщении.

Мужчина и женщина в Skoda получили несовместимые с жизнью травмы. Их тела из искореженного авто доставали спасатели с помощью специнструмента, рассказали в Telegram "Стражи Эспрессо".

Водитель внедорожника прошел проверку на состояние опьянения. Результат - 2,05‰, что превышает допустимую норму более чем в 10 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В масштабном ДТП сошлись 10 машин

В Днепропетровской области водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и въехал в опору моста. Мужчина погиб на месте.