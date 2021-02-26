Водитель "под кайфом" катался по городу с ножами в багажнике

В Запорожье пьяный водитель катался по городу с оружием в багажнике

Мужчину на неуправляемой машине заметил случайный прохожий, сообщили в патрульной полиции Запорожской области.

Фото: facebook.com/zaporizhiapolice

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"Вчера, около 23:00, патрульные получили вызов о том, что водитель автомобиля Ford Mustang создает аварийные ситуации на улице Теннисной. Отрабатывая информацию, инспекторы обнаружили и остановили автомобиль на улице Диагональной. Во время общения с 22-летним водителем, стражи порядка обнаружили у него признаки наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

В крови нарушителя нашли наркотики. На него составили админпротоколы.

В Киеве на перекрестке просп. Науки и ул. Голосеевской 22-летний водитель Mercedes устроил масштабную аварию 21 февраля. Он протаранил Hyundai, после чего продолжил неуправляемое движение в светофор, затем - сбил 2 пешеходов.