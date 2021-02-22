Водитель под кайфом разнес авто, светофор и снес пешеходов

Фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве на перекрестке проспекта Науки и улицы Голосеевской 22-летний водитель Mercedes устроил масштабную аварию 21 февраля. Он протаранил Hyundai, после чего продолжил неуправляемое движение в светофор, затем - сбил 2-х пешеходов.

Оказалось, водитель был под кайфом, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"Патрульные заметили автомобиль Mercedes, который двигался по полосе для общественного транспорта на проспекте Валерия Лобановского. Автопатруль подал водителю Mercedes сигнал об остановке. Но водитель ускорился и совершил разворот через двойную сплошную линию разметки и начал удирать в направлении Демеевской площади", - сказано в сообщении.

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Патрульные задержали водителя Mercedes. До приезда бригады скорой вместе с неравнодушными оказывали домедицинскую помощь пострадавшим. Мужчину и женщину госпитализировали.

22-летнего водителя освидетельствовали у врача нарколога. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу и составили на задержанного протокол.

В Дарницком районе Киева на стоянке мужчина в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП - въехал в автомобиль Муниципальной охраны. Полицейские провели обыск и нашли 70 таблеток метадона, мачете и другие вещи. Водителя направили на медицинскую экспертизу и составили соответствующие материалы.