Водитель на большой скорости снес с тротуара мужчину с ребенком

В Белой Церкви Киевской области водитель легковушки сбил 45-летнего мужчину и 4-летнюю девочку Фото: bigkyiv.com.ua

В Белой Церкви Киевской области водитель легковушки сбил 45-летнего мужчину и 4-летнюю девочку.

Авария произошла 30 января на просп. Князя Владимира. Мужчина с ребенком в это время были на тротуаре, сообщили в патрульной полиции Киевской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ужасном ДТП погиб иностранец

"35-летний водитель Renault Logan, двигаясь по проспекту, не справился с управлением, в результате чего совершил выезд на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов и металлическое ограждение. В результате ДТП 45-летний мужчина и 4-летняя девочка получили травмы, их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

В Мариуполе Донецкой области 42-летний водитель Mercedes-Benz сбил насмерть 41-летнего пешехода и сбежал. Чтобы избежать ответственности, мужчина спрятал разбитую машину. А сам поехал в Запорожье покупать похожее авто.