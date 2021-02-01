Виновник смертельной аварии попался на авто-двойнике

Фото: dn.npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области 42-летний водитель Mercedes-Benz сбил насмерть 41-летнюю пешехода и сбежал.

Чтобы избежать ответственности, мужчина спрятал разбитую машину. А сам поехал в Запорожье покупать похожее авто. Чтобы запутать следствие, злоумышленник заменил номерные знаки и вернулся в Мариуполь. Его задержали на блокпосту, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские задержали подозреваемого на блокпосту на Запорожском шоссе. Во время проверки документов правоохранители установили несоответствие техпаспорта с кузовом автомобиля, что вызвало подозрение. Водитель отказывался отвечать, где находится другой автомобиль. Благодаря широкому распространению ориентирования на автомобиль в социальных сетях его местонахождение было установлено. Оказалось, мужчина оставил транспортное средство с повреждениями от ДТП в гараже знакомого, а сам тем временем поехал в Запорожье покупать похожее авто. С целью запутать следствие злоумышленник заменил номерные знаки и вернулся в Мариуполь", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель сбил патрульную и скрылся

Во время обыска в автомобиле было обнаружено магазин с 4 газовыми патронами, на которые он имел разрешение.

Автомобиль с механическими повреждениями от аварии изъят. Его осмотрели с участием криминалистической лаборатории. Продолжается следствие.

Виновнику аварии грозит до 8 лет за решеткой.

В поселке Березна на Черниговщине водитель сбил велосипедисток и скрылся с места аварии. 31-летняя беременная погибла на месте. Другая покалечилась.