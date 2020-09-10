Водитель маршрутки зажал женщине руку и поехал

Женщине с зажатой рукой пришлось догонять маршрутку Фото: volynnews.com

В Днепре пассажирка маршрутки пожаловалась на невнимательность водителя. Он не заметил, что женщина не полностью зашла в салон, закрыл двери и уехал. Об этом она написала в социальных сетях.

Женщину возмутило то, что из-за этого водителя она едва не травмировалась. Ей с зажатой рукой пришлось бежать следом.

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"Водитель даже не смотрит в зеркало, начинает свое движение, прищемив мне руку. Я бегу за автобусом, а моя рука внутри автобуса", — пожаловалась Илона.

Впоследствии, водитель заметил женщину, которая бежит за маршруткой и остановился. Теперь пассажирка обратилась к перевозчикам, чтобы они приняли меры. Не хочет чтобы такие ситуации повторялись.

В Днепре пассажир на полном ходу выпал из маршрутного такси на проезжую часть. Видео опасного приключения снял регистратор автомобиля, который ехал позади.