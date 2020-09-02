Пассажир на полном ходу выпал из маршрутки: момент попал на видео

В Днепре пассажир на полном ходу выпал из маршрутного такси на проезжую часть.
Видео опасного приключения снял регистратор автомобиля, который ехал позади. Запись падения пассажира выложили в соцсети.
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"С маршрутки №156 выпал парень. Как видно из видео, это произошло, когда маршрутка выезжала из-под "виадука" и возвращала до остановки " непротяжмаш", - рассказывают очевидцы.
Парень приземлился довольно удачно и серьезных травм не получил. Он собрал свои вещи и заковылял к авто. Водитель затормозил, подождал пассажира, и они двинулись дальше.
В Харькове из автобуса №168 сообщением "Харьков -Солоницивка" на ходу выпал мужчина. Инцидент произошел на ул. Полтавский шлях. Пострадавшего госпитализировали без сознания с разбитой головой и многочисленными ушибами.
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