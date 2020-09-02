Пассажир на полном ходу выпал из маршрутки: момент попал на видео

В Днепре пассажир на полном ходу выпал из маршрутного такси на проезжую часть. Фото: скриншот с видео

В Днепре пассажир на полном ходу выпал из маршрутного такси на проезжую часть.

Видео опасного приключения снял регистратор автомобиля, который ехал позади. Запись падения пассажира выложили в соцсети.

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"С маршрутки №156 выпал парень. Как видно из видео, это произошло, когда маршрутка выезжала из-под "виадука" и возвращала до остановки " непротяжмаш", - рассказывают очевидцы.

Парень приземлился довольно удачно и серьезных травм не получил. Он собрал свои вещи и заковылял к авто. Водитель затормозил, подождал пассажира, и они двинулись дальше.

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