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вторник, 13 апреля 2021 09:56

Водитель маршрутки наказал пассажира, который не хотел платить за проезд

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Водитель маршрутки наказал пассажира, который не хотел платить за проезд
Мужчина отказался платить за проезд 7 грн. Водитель решил его наказать Фото: pixabay.com

В Одессе конфликт между водителем маршрутки и пассажиром закончился дракой.

Мужчина отказался платить за проезд 7 грн. Водитель решил его наказать, сообщили Вартові Еспресо в Telegram.

"В Одессе водитель маршрутки решил настучать по голове пассажиру, который отказался платить за проезд 7 гривен", - говорится в сообщении.

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Драка произошла на проезжей части, рядом с пешеходным переходом. Пассажир сначала пытался дать отпор водителю, потом перешел в наступление.

Прохожих драка не смутила. На каком именно маршруте произошел конфликт - неизвестно.

В Киеве в Соломенском районе водитель маршрутки отказался перевозить льготников, а именно дедушку с двумя детьми из многодетной семьи. Инцидент произошел в маршрутке №239, рассказал в Facebook Роман Литвиненко. По словам автора поста, в маршрутку зашел дед с детьми 6 и 9 лет. Водитель кричал на весь салон, что не надо было столько рожать.

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