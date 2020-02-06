Водитель "копейки" разбился со школьниками, которых подсадил на дороге

В Козелецком районе Черниговской области в аварии погибла 15-летняя девушка. Школьницу вместе с 15-летним товарищем подсадил на дороге 21-летний водитель "ВАЗ-2101".

По дороге в Чернигов водитель врезался в припаркованный грузовик. Девушка скончалась на месте. Ее ровесника доставили в Козелецкую райбольницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: cn.npu.gov.ua В Козелецком районе на Черниговщине водитель «ВАЗ-2101» врезался в припаркованный грузовик

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"Авария произошла практически на границе Киевской и Черниговской областей. 21-летний водитель легковушки "ВАЗ-2101", двигаясь в направлении Чернигова, допустил столкновение с полуприцепом грузового автопоезда, который стоял на полосе разгона. Вследствие ДТП двое юных пассажиров "копейки" получили телесные повреждения, от которых несовершеннолетняя девушка погибла на месте ДТП", - сказано в сообщении.

Автор: cn.npu.gov.ua В результате аварии 15-летняя школьница погибла на месте. Ее ровесника забрали в больницу

Водителя легковушки задержали. Виновнику ДТП грозит до 8 лет тюрьмы.

Вблизи села Новопавловка Изюмского района Харьковской области столкнулись "ВАЗ 2109" и Daewoo Nubira. Погибли 5 человек: 3 — в ВАЗе и 2 - в Daewoo. Водитель последнего - в больнице.