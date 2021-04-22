Водитель и пассажирка выжили в "Жигулях", которые разорвало пополам: показали фото

22 апреля в селе Лепляво Каневского района Черкасской области ВАЗ-2107 врезался в дерево. Половина машины оторвалась. 19-летний водитель и 18-летняя пассажирка чудом остались живы.
Мужчина даже смог скрыться с места ДТП, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате аварии пассажирка автомобиля получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в Каневскую больницу. После ДТП водитель скрылся с места происшествия", - рассказали полицейские.
Следователи открыли уголовное производство. Авто изъяли и поместили на штрафплощадку.
В Сумах на ул. Героев Крут произошло ДТП. 19-летний водитель влетел в электроопору и чудом уцелел. Автомобиль разорвало пополам. Часть, которая отлетела от него, протаранил еще две машины.
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