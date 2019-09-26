Водитель грузовика сгорел в кабине

На выезде из Тернополя в лесопосадке горел "КамАЗ". В салоне пожарные обнаружили тело мужчины. Фото - dsns.gov.ua

На выезде из Тернополя в лесопосадке горел "КамАЗ". В салоне пожарные обнаружили тело мужчины.

Авто загорелось от контакта с электросетью, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На данном участке дороги проводили ремонтные работы. На объект приехал "КамАЗ", чтобы разгрузить землю. 42-летний водитель случайно металлическим кузовом зацепил высоковольтную линию, которая была в земле. Автомобиль мгновенно загорелась. 42-летний мужчина сгорел в середине салона грузовика", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В городе Апостолово Днепропетровской области 20-летний водитель самосвала DAF погиб от удара током на территории асфальтового завода. Удар был такой, что тело выбросило из кабины авто.