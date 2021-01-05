Водитель ее не заметил: работницу речного порта раздавил погрузчик

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
3 Просмотров: 1764
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 477
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4275
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 873
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
3 Просмотров: 1539
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
1 Просмотров: 1791
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 855
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2601
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
4
3
12
3
3
Сбил и оставил умирать: стало известно, как погиб пропавший одиннадцатиклассник
Сбил и оставил умирать: стало известно, как погиб пропавший одиннадцатиклассник
Водитель легковушки сбил двух детей - 10-летний парень не выжил
Водитель легковушки сбил двух детей - 10-летний парень не выжил
&quot;Кидались&quot; с мостов и падали в колодцы: страшные последствия новогодних салютов для животных
"Кидались" с мостов и падали в колодцы: страшные последствия новогодних салютов для животных
В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
Неизвестные на озере подстрелили лебедя
Неизвестные на озере подстрелили лебедя
Видео
Все видео
Покупатель ударил ногой в лицо девушку-кассира - его ждала расплата
Покупатель ударил ногой в лицо девушку-кассира - его ждала расплата
В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео
В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео
Мужчина расправился с сожительницей и шокировал мотивом
Мужчина расправился с сожительницей и шокировал мотивом
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
В столице убили мужчину и подожгли его жилье
В столице убили мужчину и подожгли его жилье
Интервью
1/5
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 3762
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 477
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
1 Просмотров: 1377
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
3 Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1134
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
вторник, 05 января 2021 12:30

Водитель ее не заметил: работницу речного порта раздавил погрузчик

  Комментировать
Водитель ее не заметил: работницу речного порта раздавил погрузчик
На Николаевщине 4 января под колесами погрузчика погибла работница речного порта

На Николаевщине 4 января под колесами погрузчика погибла работница речного порта.

Погибшей было 44 года. За рулем погрузчика находился 23-летний водитель. Он это время выполнял работы по загрузке удобрений, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погрузчик раздавил "Жигули": погибла женщина

"4 января около 23:39 на территории "Николаевского речного порта" ГП АСК" Укрречфлот" на ул. Индустриальной в Заводском районе Николаева 23-летний работник предприятия, выполняя работы по загрузке удобрений, управляя погрузчиком марки JCB 535 и двигаясь задним ходом, совершил наезд на 44-летнюю сотрудницу указанной организации, которая контролировала ход проведения работ, но не имела на себе светоотражающей жилетки и каски", - сказано в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство. Водителю погрузчика грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

19 февраля в порту "Южный" под Одессой погибли 2 человека. На мужчину и женщину, которая была работницей весового комплекса, наехал тяжелый автопогрузчик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель ее не заметил: работницу речного порта раздавил погрузчик». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Вакцинацию от Covid-19 проводят в 33 странах мира

Подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины

Арестовали 2 украинских правозащитников

Издали постановление, которое изменило жизнь селян

Арестовали писателя, который отказался русифицировать словари

Создали новую церковь

Священную корону перехватили американские солдаты

Последний российский солдат покинул Чечню

Название партии Национал-социалистов придумали австрийцы

Самое читаемое
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 18046
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 17614
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
 Просмотров: 13329
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
 Просмотров: 11647
&quot;Встречаю в чем была&quot;. Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
"Встречаю в чем была". Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
5
 Просмотров: 9900
Происшествия
Сбил и оставил умирать: стало известно, как погиб пропавший одиннадцатиклассник
Сбил и оставил умирать: стало известно, как погиб пропавший одиннадцатиклассник
4
 Просмотров: 360
Покупатель ударил ногой в лицо девушку-кассира - его ждала расплата
Покупатель ударил ногой в лицо девушку-кассира - его ждала расплата
 Просмотров: 423
Выбросил из окна: мужчина поиздевался над товарищем из-за разбитой духовки
Выбросил из окна: мужчина поиздевался над товарищем из-за разбитой духовки Просмотров: 153
В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео
В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео
 Просмотров: 225
В электричке нашли мертвого мужчину
В электричке нашли мертвого мужчину Просмотров: 207
Больше всего комментируют
7
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
5
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
5
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
3
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Голосов: 526
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть