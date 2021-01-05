Водитель ее не заметил: работницу речного порта раздавил погрузчик

На Николаевщине 4 января под колесами погрузчика погибла работница речного порта

На Николаевщине 4 января под колесами погрузчика погибла работница речного порта.

Погибшей было 44 года. За рулем погрузчика находился 23-летний водитель. Он это время выполнял работы по загрузке удобрений, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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"4 января около 23:39 на территории "Николаевского речного порта" ГП АСК" Укрречфлот" на ул. Индустриальной в Заводском районе Николаева 23-летний работник предприятия, выполняя работы по загрузке удобрений, управляя погрузчиком марки JCB 535 и двигаясь задним ходом, совершил наезд на 44-летнюю сотрудницу указанной организации, которая контролировала ход проведения работ, но не имела на себе светоотражающей жилетки и каски", - сказано в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство. Водителю погрузчика грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

19 февраля в порту "Южный" под Одессой погибли 2 человека. На мужчину и женщину, которая была работницей весового комплекса, наехал тяжелый автопогрузчик.