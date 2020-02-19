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среда, 19 февраля 2020 12:50

В порту погрузчик раздавил мужчину и женщину

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В порту погрузчик раздавил мужчину и женщину
В порту под Одессой погрузчик раздавил мужчину и женщину. Фото - Дело

19 февраля в порту "Южный" под Одессой погибли два человека.

На мужчину и женщину, которая была работницей весового комплекса, наехал тяжелый автопогрузчик, пишут "Факты".

Первыми на место происшествия прибыли медики "скорой", однако им оставалось лишь констатировать смерть пострадавших. Полученные ими травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Официальных комментариев ЧП пока нет. Правоохранители ссылаются на то, что "обстоятельства устанавливаются, работает следователь".

В порту временно приостановили работы.

В Горишних Плавнях на Полтавщине стрела крана раздавила 54-летнюю женщину. Трагедия произошла по ул. Строителей на местном предприятии.

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Дата
19
февраля

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