В порту погрузчик раздавил мужчину и женщину

В порту под Одессой погрузчик раздавил мужчину и женщину. Фото - Дело

19 февраля в порту "Южный" под Одессой погибли два человека.

На мужчину и женщину, которая была работницей весового комплекса, наехал тяжелый автопогрузчик, пишут "Факты".

Первыми на место происшествия прибыли медики "скорой", однако им оставалось лишь констатировать смерть пострадавших. Полученные ими травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Официальных комментариев ЧП пока нет. Правоохранители ссылаются на то, что "обстоятельства устанавливаются, работает следователь".

В порту временно приостановили работы.

В Горишних Плавнях на Полтавщине стрела крана раздавила 54-летнюю женщину. Трагедия произошла по ул. Строителей на местном предприятии.