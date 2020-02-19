В порту погрузчик раздавил мужчину и женщину

19 февраля в порту "Южный" под Одессой погибли два человека.
На мужчину и женщину, которая была работницей весового комплекса, наехал тяжелый автопогрузчик, пишут "Факты".
Первыми на место происшествия прибыли медики "скорой", однако им оставалось лишь констатировать смерть пострадавших. Полученные ими травмы оказались несовместимы с жизнью.
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Официальных комментариев ЧП пока нет. Правоохранители ссылаются на то, что "обстоятельства устанавливаются, работает следователь".
В порту временно приостановили работы.
В Горишних Плавнях на Полтавщине стрела крана раздавила 54-летнюю женщину. Трагедия произошла по ул. Строителей на местном предприятии.
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