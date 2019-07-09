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вторник, 09 июля 2019 11:51

Водитель бежал от полиции и погиб

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Водитель бежал от полиции и погиб
Водитель врезался в стену и погиб в Одессе, когда убегал от полиции. Фото: obozrevatel

Водитель въехал в стену, когда убегал от полиции ночью 9 июля.

"Экипаж полиции во время патрулирования территории остановил автомобиль под управлением одессита. После остановки, водитель с признаками опьянения, начал агрессивно вести себя и неожиданно продолжил движение, ускоряясь", - рассказала пресс-служба полиция, пишет obozrevatel

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Беглец сбил пешехода, съехал с дороги и врезался в стену.

"В результате ДТП водитель погиб на месте. Его пасажирка и 30-летняя пешеход были доставлены в больницу, где им оказали медпомощь и отпустили домой", - добавили правоохранители.

На автодороге "Харьков-Красноград-Перещепино" произошла смертельная авария около 15:00 8 июля. Автомобиль Renault под управлением 31-летнего водителя наехал на ограждение. Погибла 9-летняя дочь водителя. Его 30-летняя жена и еще одна 9-летняя дочь получили многочисленные травмы. Ее доставили в харьковскую больницу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

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