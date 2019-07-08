Легковушку нанизало на отбойник: погиб 9-летний ребенок (ФОТО)

Фото: hk.npu.gov.ua

На автодороге "Харьков-Красноград-Перещепино" произошла смертельная авария около 15:00 8 июля.

Автомобиль Renault под управлением 31-летнего водителя наехал на ограждение. Погибла 9-летняя дочь водителя. Его 30-летняя жена и еще одна 9-летняя дочь получили многочисленные травмы. Ее доставили в харьковскую больницу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

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"Трагедия произошла в Нововодолазком районе. В авто ехала семья - родители и две 9-летние дочери. В результате происшествия женщину и одну из девочек с многочисленными травмами доставили в харьковскую больницу. Одна девочка погибла на месте аварии", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Киеве на улице Елены Телиги произошло ДТП. Водитель Renault не справился с управлением и влетел в отбойник.