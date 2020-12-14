Водитель Audi хотел обогнать другой автомобиль и вылетел в кювет - 6 человек пострадали

13 декабря на трассе "Киев-Чоп" возле села Вторая Грушвица, что в Ровенском районе произошла авария, в которой пострадали шесть человек.

Водитель Audi пытался обогнать другой автомобиль и не справился с управлением. Он слетел в кювет. Об этом сообщили в сообществе "ДТП Ровно и Ровенская Область".

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Фото: facebook.com/DTPRIVNE

Автомобиль повредил дорожное ограждение и знак. Четырех пассажиров из шести пострадавших забрали в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Овидиопольском районе Одесской области водитель легковушки сбил насмерть пешехода и перевернулся в кювет. ДТП произошло около промтоварного рынка. Водитель не справился с управлением.