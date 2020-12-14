 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 567
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1125
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
1 Просмотров: 648
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4374
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4662
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1593
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 522
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3438
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1062
Фото
Все фото
4
2
6
5
7
Водитель Audi хотел обогнать другой автомобиль и вылетел в кювет - 6 человек пострадали
Водитель Audi хотел обогнать другой автомобиль и вылетел в кювет - 6 человек пострадали
Трое человек получили травмы при столкновении двух автомобилей
Трое человек получили травмы при столкновении двух автомобилей
На Банковой проходит &quot;захоронение правосудия&quot; - Зеленскому принесли гроб
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
СБУ блокировала контрабанду лекарств, которые через интернет продавали в Европу
СБУ блокировала контрабанду лекарств, которые через интернет продавали в Европу
Видео
Все видео
Конфликт из-за маски в автобусе закончился дракой
Конфликт из-за маски в автобусе закончился дракой
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
Криминального авторитета "взяли" с похищенным из военской части оружием
Криминального авторитета "взяли" с похищенным из военской части оружием
Полиция расследует смерть двух младенцев в одном отделении
Полиция расследует смерть двух младенцев в одном отделении
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 729
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 261
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2160
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1062
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3249
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2020
Просмотров: 513
Хитрий Миколай
"Дорогий Миколаю! Я весь рік був чемний і слухняний. Мрію, що подаруєш планшет. Буду на ньому вчитися і стану програмістом. Сергійко, 12 років", ...
понедельник, 14 декабря 2020 10:43

Водитель Audi хотел обогнать другой автомобиль и вылетел в кювет - 6 человек пострадали
4

  Комментировать

13 декабря на трассе "Киев-Чоп" возле села Вторая Грушвица, что в Ровенском районе произошла авария, в которой пострадали шесть человек.

Водитель Audi пытался обогнать другой автомобиль и не справился с управлением. Он слетел в кювет. Об этом сообщили в сообществе "ДТП Ровно и Ровенская Область".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подросток на авто влетел в ограждение и перевернулся

Автомобиль повредил дорожное ограждение и знак
Фото: facebook.com/DTPRIVNE
Водитель Audi хотел обогнать другой автомобиль и слетел в кювет
Четырех пассажиров из шести пострадавших забрали в больницу
Водитель Audi не справился с управлением

Автомобиль повредил дорожное ограждение и знак. Четырех пассажиров из шести пострадавших забрали в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Овидиопольском районе Одесской области водитель легковушки сбил насмерть пешехода и перевернулся в кювет. ДТП произошло около промтоварного рынка. Водитель не справился с управлением.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель Audi хотел обогнать другой автомобиль и вылетел в кювет - 6 человек пострадали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Скоропадский отрекся от власти

СССР выгнали из Лиги Наций за агрессию против Финляндии

Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

Состоялся первый в Украине онлайн-концерт

Французское кино потеряло легендарную актрису

Самое читаемое
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 10982
В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны
В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны 5 Просмотров: 10802
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 9936
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
 Просмотров: 9099
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
 Просмотров: 7470
Происшествия
Вандалы осквернили еще один ханукальный светильник в Киеве
Вандалы осквернили еще один ханукальный светильник в Киеве Просмотров: 450
Конфликт из-за маски в автобусе закончился дракой
Конфликт из-за маски в автобусе закончился дракой
 Просмотров: 3501
Тела 2 людей нашли в квартире
Тела 2 людей нашли в квартире Просмотров: 180
В Киеве загорелся витаминный завод
В Киеве загорелся витаминный завод 1 Просмотров: 4446
На рынке произошел взрыв, ранены 15 человек
На рынке произошел взрыв, ранены 15 человек Просмотров: 540
Больше всего комментируют
21
Умер актер Валентин Гафт
9
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
5
В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 786
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть