Водитель BMW сбил насмерть пешехода и перевернулся в кювет

В Овидиопольском районе Одесской области водитель легковушки сбил насмерть пешехода и перевернулся в кювет.

ДТП произошло около промтоварного рынка. Водитель не справился с управлением, сбил пешехода, а потом слетел в кювет, сообщили в Овидиопольском отделе полиции Одесской области.

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Автор: od.npu.gov.ua Водитель не справился с управлением, сбил пешехода, а потом слетел в кювет

"27-летний водитель ВМW не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 27-летний пешеход от полученных травм погиб, водитель и его 26-летний пассажир с травмами различной тяжести доставлены в больницу ", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

30 марта на въезде в село Ворошиловка Тывровского района Винницкой области произошла смертельная авария. Водитель кроссовера Lexus не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся. В салоне иномарки находились водитель и 4 пассажира, двое из которых получили травмы несовместимые с жизнью. За рулем автомобиля был 16-летний житель Тывровского района. Пассажиры - также жители этого района.