Во время спасения утопающих под лед ушли 6 спасателей и полицейских

На Херсонщине на реке Ингулец под лед провалились товарищи 22 и 34 лет. Младшего не спасли. Фото: zp.dsns.gov.ua

В поселке Великая Александровка Херсонской области на реке Ингулец под лед провалились товарищи 22 и 34 лет. Младшего не спасли. Трагедия произошла 21 февраля около 20:50.

22-летний мужчина возвращался из гостей и решил сократить путь. Товарищ стоял на берегу. Бросился на помощь, когда тот провалился. Во время спасения обоих мужчин под лед попали еще и двое полицейских и 4 спасателя, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"22-летний мужчина приходил в гости к 34-летнему товарищу. Чтобы сократить путь домой, гость решил прямиком идти по льду через реку, хотя толщина льда была не более 5 сантиметров. Товарищ пошел с ним и ждал не берегу, когда друг дойдет до другого края. Где-то посередине реки, где глубина составляет около 4-5 метров, молодой человек провалился под лед. Его друг бросился на спасение, однако, пробежав 10 метров, и сам провалился", - сказано в сообщении.

34-летнего мужчину вытащили и в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Тело другого мужчины искали водолазы.

В селе Каменка Апостоловского района Днепропетровской области из водоема достали тела 59-летнего мужчины и 60-летней женщины. Переходили реку по льду и провалились.