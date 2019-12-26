Во время пьяной ссоры мужчина взорвал гранату и убил товарища

 
Ексклюзивы
1/5
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
2 Просмотров: 5211
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 5589
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
1 Просмотров: 855
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 351
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2889
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2079
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3078
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1818
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3213
Фото
Все фото
5
3
11
7
5
В лобовом столкновении авто погибла женщина, трое детей в больнице
В лобовом столкновении авто погибла женщина, трое детей в больнице
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Видео
Все видео
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора
"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 774
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3078
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3222
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1386
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
1 Просмотров: 1044
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
четверг, 26 декабря 2019 14:40

Во время пьяной ссоры мужчина взорвал гранату и убил товарища

  Комментировать
Во время пьяной ссоры мужчина взорвал гранату и убил товарища
Место, где взорвали гранату. Фото: НП

26 декабря на Винничине мужчина взорвал гранату после ссоры с друзьями.

Один человек погиб, сообщили в Новое время.

Инцидент произошел в селе Садки в Могилев-Подольском районе.

Как рассказали в управлении Национальной полиции в Винницкой области, 28-летний мужчина пригласил к себе друзей, чтобы отметить возвращение из Киева, где он был на заработках.

"Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое из мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук . В этом им сделать не удалось - боеприпас взорвался ", - рассказал начальник местной полиции Юрий Левицкий.

В результате взрыва, в больницу попали двое - 25 и 28 лет. Один из них вскоре умер в реанимации. Сам виновник получил ранение в ногу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по части 1 ст 115 УК об умышленном убийстве и по части 1 ст 263 УК о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина едва не убил знакомого из-за мангала

Национальная полиция задержала организатора убийства участника АТО в 2017 году.

Вор должен прозвище "Лощ", он оказался 47-летним уроженцем Кагарлык, сообщили в Нацполиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во время пьяной ссоры мужчина взорвал гранату и убил товарища». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Разрушим старый порядок - власть обратилась к украинцам

Жителей сел приравняли к горожанам

Открыли новый химический элемент

Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 11853
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 7533
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 5589
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
 Просмотров: 5301
&quot;Супрун ушла - у Минздрава снова салоны &quot;Порше&quot; и &quot;Лексус&quot; - ученый
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
 2 Просмотров: 5202
Происшествия
В лобовом столкновении авто погибла женщина, трое детей в больнице
В лобовом столкновении авто погибла женщина, трое детей в больнице
5
 Просмотров: 1044
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
 Просмотров: 441
"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора
"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора
 1 Просмотров: 333
Нашли организатора убийства участника АТО
Нашли организатора убийства участника АТО 1 Просмотров: 639
Военная рассказала подробности своего избиения
Военная рассказала подробности своего избиения Просмотров: 603
Больше всего комментируют
23
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
6
"Взяток не брали, но результатов нету" - Зеленский увольняет двух глав ОГА
6
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
5
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
3
Судья КСУ Мельник подал в отставку
Голосов: 164
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua