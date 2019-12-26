Во время пьяной ссоры мужчина взорвал гранату и убил товарища

Место, где взорвали гранату. Фото: НП

26 декабря на Винничине мужчина взорвал гранату после ссоры с друзьями.

Один человек погиб, сообщили в Новое время.

Инцидент произошел в селе Садки в Могилев-Подольском районе.

Как рассказали в управлении Национальной полиции в Винницкой области, 28-летний мужчина пригласил к себе друзей, чтобы отметить возвращение из Киева, где он был на заработках.

"Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое из мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук . В этом им сделать не удалось - боеприпас взорвался ", - рассказал начальник местной полиции Юрий Левицкий.

В результате взрыва, в больницу попали двое - 25 и 28 лет. Один из них вскоре умер в реанимации. Сам виновник получил ранение в ногу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по части 1 ст 115 УК об умышленном убийстве и по части 1 ст 263 УК о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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