Нашли организатора убийства участника АТО

Задержали убийцу. Фото: Национальная полиция

Национальная полиция задержала организатора убийства участника АТО в 2017 году.

Вор должен прозвище "Лощ", он оказался 47-летним уроженцем Кагарлык, сообщили в Нацполиции.

Задержанный неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в мире криминала.

В 2017 году он организовал убийство участника АТО. Исполнителя задержали сразу, однако организатору удалось скрыться.

Отмечается, что злоумышленник постоянно скрывался, но при этом все это время держал в страхе жителей района и "крышевал" игорный бизнес.

Его задержали в Белой церкви Киевской области.

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Одним из участников убийства сирийца, видеозапись которого появил в интернет, может быть наемник боевиков на Донбассе.