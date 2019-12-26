Нашли организатора убийства участника АТО

Национальная полиция задержала организатора убийства участника АТО в 2017 году.
Вор должен прозвище "Лощ", он оказался 47-летним уроженцем Кагарлык, сообщили в Нацполиции.
Задержанный неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в мире криминала.
В 2017 году он организовал убийство участника АТО. Исполнителя задержали сразу, однако организатору удалось скрыться.
Отмечается, что злоумышленник постоянно скрывался, но при этом все это время держал в страхе жителей района и "крышевал" игорный бизнес.
Его задержали в Белой церкви Киевской области.
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Одним из участников убийства сирийца, видеозапись которого появил в интернет, может быть наемник боевиков на Донбассе.
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