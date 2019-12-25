Мужчина едва не убил знакомого из-за мангала

Стрелка задержали по горячим следам. Фото: Нацполиция

В Киеве полицейские задержали мужчину, который едва не убил своего знакомого из-за мангала.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Павла Тычины слышны выстрелы и ранен человек. По указанному адресу выехали правоохранители и осмотрели место происшествия, а также пообщались со свидетелями и опросили потерпевшего. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

"По словам мужчины, утром между ним и отцом знакомого возник конфликт из-за того, что тот якобы похитил мангал с территории его предприятия. Поэтому сын решил ему отомстить, дождался возле дома, несколько раз выстрелил в него, а потом исчез", - говорится в сообщении.

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Медики госпитализировали 42-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением груди. В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска установили местонахождение стрелка и задержали его. Им оказался местный житель, 1984 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Запорожье расстреляли мужчину. Его убили несколькими выстрелами в голову рядом с домом, в котором он жил