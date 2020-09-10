Во время конфликта студент из Марокко подрезал местного жителя

Иностранный студент ударил мужчину ножом Фото: zp.npu.gov.ua

В городе Запорожье произошел инцидент. Между местным жителем и студентом из Марокко произошел конфликт у одного из супермаркетов. Иностранец схватил нож и и ударил мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"9 сентября в половине 2:00 ночи в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставили мужчину 1983 года рождения с проникающим ножевым ранением брюшной полости и резаными ранами туловища. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что телесные повреждения запорожцу вызвал гражданин Королевства Марокко 2000 года рождения. Между мужчинами внезапно вспыхнула ссора, во время которой иностранец применил нож ", - говорится в сообщении.

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Полицейские задержали иностранного студента. Он приехал в Запорожье в 2019 году для обучения в университете и имеет разрешение на временное проживание в Украине.

В полиции уже начали уголовное производство за умышленное тяжкое телесное повреждение.

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