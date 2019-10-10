В Киеве иностранец убил земляка и собирался расчленить тело

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве гражданин Азербайджана избил и зарезал своего 22-летнего земляка. Тело оставил в квартире.

Принес туда бензопилу, три канистры с горюче-смазочной жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие принадлежности. Правоохранители предполагают, подозреваемый собирался расчленить тело и вывезти его из квартиры, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"Жители дома, в котором произошел инцидент, 6 октября сообщили в полицию, что в одной из квартир ощущается неприятный запах. У дверей квартиры были следы крови, которые вели к выходу из подъезда. Правоохранители сломали входную дверь. В квартире обнаружили тело 22-летнего уроженца Республики Азербайджан с ножевыми ранениями и многочисленными травмами. По предварительным данным, его смерть наступила за три дня до того", - сказано в сообщении.

Подозреваемого установили. Выяснилось, что он пересек государственную границу. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск. За содеянное его могут посадить на 15 лет. Досудебное расследование продолжается.

В Киеве нашли три полиэтиленовых пакета с остатками человека. Тело принадлежит женщине, 37-летней киевлянке, которая два дня находилась в розыске.