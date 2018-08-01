Во время движения загорелся автомобиль с двумя детьми

Из авто люди успели выбежать. Фото: ТСН

На Запорожском шоссе в Днипре во время движения загорелся легковой автомобиль.

В авто семья с двумя детьми направлялась на море, сообщили в пресс-центре ДСНС области.

"1 августа в 14:09 поступила информация о возгорании легкового автомобиля Nissan Qashqai по адресу: г. Днепр, при выезде на Запорожское шоссе", - говорится в сообщении.

Огонь охватил моторный отсек машины.

"Уже в 14:27 пожар был локализован, а в 14:33 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на общей площади 2 м2", - рассказали спасатели.

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Водитель Nissan рассказал, что он с семьей ехал на море. Заметил, что из-под капота идет дым и остановился. В тот же миг машина вспыхнула. Его жена с двумя детьми успели выбежать из автомобиля.

В результате аварии погибших и травмированных нет.

Сейчас правоохранители устанавливают причину пожара и нанесенный материальный ущерб.

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