Киевлянин залез в охваченную пламенем машину, чтобы спасти имущество соседей

У автомобиля сильно обгорел левый бок и салон. ФОТО: Информатор

В столице вспыхнул припаркованный автомобиль Fiat Doblo.

Инцидент произошел на улице Мартиросяна в Соломенском районе. По словам владельца автомобиля, его разбудили два громких хлопка. Он выглянул в окно и увидел охваченную огнем собственную машину. Мужчина сел в салон автомобиля и отъехал подальше от других припаркованных машин, чтобы огонь не перекинулся на них, он получил ожоги руки и ноги - сообщил "Информатор".

До приезда спасателей Fiat подручными средствами тушили местные жители. На месте работали спасатели ГСЧС, "скорая" и патрульная полиция.

Пока причины возгорания авто определяет следствие. Владелец предполагает: его, скорее всего, подожгли, но неизвестно, кто именно. Явных врагов у него нет.

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В Оболонском районе Киева прямо во время движения загорелась машина. Никто не пострадал, однако автотрассу перекрыли.