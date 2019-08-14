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среда, 14 августа 2019 21:22

Во Львовской области змеи за сутки покусали четырех человек

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Во Львовской области змеи за сутки покусали четырех человек
Пострадавших госпитализировали в больницу. Фото: Jobs

В Сколовском районе Львовской области за один день четыре человека попали в больницу из-за укуса змеи.

Пострадавшие проживают в разных селах, но в пределах одного района. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС в области.

"13 августа в 14:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы с диагнозом "укус змеи правого голеностопного сустава" поступил мужчина, 1961 года рождения. Пострадавший - житель села Головецкое Сколовского района", - говорится в сообщении.

В то же день в медицинское учреждение была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести женщина 1963 года, жительница села Должки Сколовского района. В 21:48 поступило сообщение о госпитализации жительницы села Кривое Сколовского района 1975 года рождения. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Через час спасатели получили сообщение о том, что в больницу поступил мужчина 1959 года рождения, житель села Славское Сколовского района.

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"Спасатели предостерегают жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу. Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит ", - добавили в ведомстве.

В Полтавском районе женщину во дворе собственного дома укусила змея. Пострадавшую госпитализировали в больницу, состояние здоровья женщины удовлетворительное.

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Дата
14
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