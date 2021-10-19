Во Львовской области военный грузовик попал в смертельное ДТП

Фото: lv.dsns.gov.ua

Утром 19 октября на трассе Львов - Тернополь произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика "Урал" и легковушки Volkswagen Caddy.

Водитель и пассажир последнего погибли от травм, сообщила пресс-служба ГСЧС Львовской области.

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"В 08:20 в селе Митулин Золочевского района на трассе Львов - Тернополь столкнулись два автомобиля "Урал" и Volkswagen Caddy. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen Caddy", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения. Причины аварии пока неизвестны.

Вблизи села Копанки в Красноградском районе Харьковской области столкнулись микроавтобус и грузовик. Три человека погибли и столько же травмированы.