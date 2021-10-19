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вторник, 19 октября 2021 10:23

Кровавая авария на трассе: шесть погибших и искалеченных

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Кровавая авария на трассе: шесть погибших и искалеченных
В Харьковской области произошла дорожная авария, в результате которой три человека погибли и еще три были ранены. Фото: npu.gov.ua

Вблизи села Копанки в Красноградском районе Харьковской области столкнулись микроавтобус и грузовик около 6:00 19 октября.

Три человека погибли и столько же травмированы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"ДТП произошло на автодороге Харьков - Симферополь. Водитель микроавтобуса столкнулся с грузовым автомобилем. В результате погибли три человека и еще столько же госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - рассказали спасатели.

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские. Подробности сообщат позже.

В селе Великие Лучки Закарпатской области на трассе Мукачево - Чоп легковой автомобиль Renault влетел в эвакуатор. Сгорели заживо все, кто был в салоне. Водитель - лейтенант полиции 21-летний Игорь Марчишак, военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки 17 и 18 лет.

В аварии также пострадал 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали с многочисленными травмами и в шоковом состоянии.

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