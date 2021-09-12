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понедельник, 13 сентября 2021 02:26

Во Львовской области в результате ДТП погибла 17-летняя девушка

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Во Львовской области в результате ДТП погибла 17-летняя девушка
Других пассажиров госпитализировали. Фото: Нацполиция

На автодороге Львов-Луцк у села Колоденцы Львовского района произошло ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Авария произошла в ночь на 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Рено Лагуна, 22-летний львовянин, не справился с управлением - автомобиль выехал на обочину дороги и перевернулся. Кроме водителя в салоне автомобиля находились четверо пассажиров: 17-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 17, 24 и 26 лет - все жители одного из сел Львовского района", - говорится в сообщении.

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В результате аварии девушка скончалась на месте происшествия. Других пассажиров госпитализировали. Правоохранители выяснили, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан. Суд изберет ему меру пресечения.

Открыто уголовное производство. Виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до 10 лет.

В Киеве произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В результате масштабной аварии было госпитализировано пять пострадавших, включая 11-летнего ребенка.

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