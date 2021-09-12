В Киеве произошло ДТП с участием восьми автомобилей: среди пострадавших ребенок

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В результате масштабной аварии было госпитализировано пять пострадавших, включая 11-летнего ребенка. Об этом сообщает столичная пресс-служба полиции.

"Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Хонда Аккорд, двигаясь в направлении города Обухов, совершил столкновение с попутным автомобилем Киа. После чего указанные транспортные средства выехали во встречном направлении. В результате эти два авто столкнулись с автомобилями Джип, Шкода, Хюндай, Хонда и двумя Фольксваген", - говорится в сообщении.

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Содержание алкоголя водителя автомобиля Хонда Аккорд на приборе Драгер показало 1,7 промилле алкоголя. По данному факту начато уголовное производство. Виновному грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Под Киевом произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали 5 человек.