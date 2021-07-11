Во Львовской области утонули девушка и мужчина

10 июля на водоемах Львовщины погибли два человека. ФОТО: pixabay.com

Во Львовской области в водоемах утонули два человека: 22-летняя девушка и 46-летний мужчина. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Вчера утром из озера Молодежное в городе Золочев Львовской области спасатели достали тело 22-летней девушки. Она исчезла во время купания с подругами вечером 9 июля. Обстоятельства трагедии выясняются.

В реке Луг в городе Ходоров Стрыйского района утонул мужчина 1975 года рождения. Его тело обнаружили 10 июля. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

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21 июня в озере Свитязь на Волыни утонула 15-летняя девушка. Ее подругу удалось спасти. В реке Рось в Белой Церкви Киевской области утонула 13-летняя девушка, которая отдыхала у реки с ровесницами всех.