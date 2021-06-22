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вторник, 22 июня 2021 12:19

Случилась беда с 15-летними, которые плавали на катамаране

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Случилась беда с 15-летними, которые плавали на катамаране
В течение трех выходных дней 19-21 июня на водных объектах Украины погибли 40 человек. Из них - шестеро детей. Фото: t.me/dsns_telegram

21 июня в озере Свитязь на Волыни утонула 15-летняя девушка. Ее подругу удалось спасти.

Трагедия произошла около 15:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во время купания потерпевшая с подругой отплыли на расстояние около 50 метров. Там по неизвестным причинам девушки начали тонуть и звать на помощь. Одну из подруг вытащили из воды. Тело другой обнаружили впоследствии в озере. Предварительно известно, что плавать она не умела", - рассказали полицейские.

Погибшая была жительницей Луцка. Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В реке Рось в Белой Церкви Киевской области утонула 13-летняя Лиза. Компания девушек от 12 до 14 лет отдыхала у реки. Рядом взрослых не было. Девушки пошли купаться. Одна из них, 13-летняя, начала тонуть. Две подруги бросились ей помогать и спасли ее. Но Лиза не всплыла.

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Дата
22
июня

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