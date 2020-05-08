Во львовской церкви произошла вспышка коронавируса

В церкви на Сыхове заболели 4 священники. Фото: List.in.ua

В храме УГКЦ во Львове произошла вспышка коронавируса.

У 4 священников и 2 сотрудников диагностировали коронавирус Covid-19, сообщила пресс-служба УГКЦ.

"По результатам вирусологического исследования Covid-19 обнаружили у 4 священнослужителей Собора святого Иоанна Крестителя, а также у 2 сотрудников храма. В здании храма проведена дезинфекция соответствии с санитарными требованиями", - говорится в сообщении.

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Церковь расположена на ул. Зубривская в Сиховском районе Львова.

В Ивано-Франковской области новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 6 священников. Еще один больной ожидает результатов анализа. Об этом во время брифинга сообщил и.о. председателя ОГА Виталий Федорив.