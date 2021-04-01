Во Львове исчезла еще одна девушка: что известно

Во Львове исчезла 16-летняя Наталья Леушина. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове исчезла 16-летняя Наталья Леушина.

30 марта около 16:00 девушка вышла из дома недалеко Привокзального рынка и не вернулась. Место нахождения ее неизвестно. Об этом в Facebook сообщил депутат городского совета Игорь Зинкевич.

Приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, коротко стриженные светлые волосы, глаза карие.

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Была одета в синие джинсы, синие кроссовки с белой подошвой, черную спортивную кофту, кепку черного цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей несовершеннолетней, просят сообщать в полицию (тел. 238-43-95 или 102).

29 марта в Львове исчезла студентка 19-летняя Дарья Косенок - вышла из общежития и не вернулась. На следующий день ее мать обратилась в полицию. А уже вечером ее нашли зарезанной в съемной квартире на ул. Лычаковской. Выяснилось, жилье сняла вместе со своим 19-летним парнем. Собирались праздновать ее день рождения. Бойфренд из квартиры исчез. Его разыскали в Сходнице. В убийстве признался.