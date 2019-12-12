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четверг, 12 декабря 2019 15:01

Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
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Сессию Львовского горсовета прервал штурм местных активистов
Фото: zaxid.net
Сессию Львовского горсовета прервал штурм местных активистов
Сессию Львовского горсовета прервал штурм местных активистов
Сессию Львовского горсовета прервал штурм местных активистов
Сессию Львовского горсовета прервал штурм местных активистов

12 декабря во Львове сорвали сессию горсовета. Мужчины в одежде, похожей на военный, штурмовали здание, выбив дверь.

Очередное заседание сессии Львовского городского совета должно было состояться сегодня утром в помещении Шевченковской районной администрации. Однако неизвестные лица ворвались в помещение районной администрации, выбив входную дверь и повредив другое имущество, сообщают во Львовском городском совете.

Группа неизвестных лиц захватила зал заседаний Шевченковской районной администрации, таким образом препятствуя начала сессии. Среди лиц, которые совершали противоправные действия, идентифицировали людей, которые ранее выламывали двери в горсовете, а также обливали должностных лиц неизвестным веществом.

В помещении на момент штурма находились представители правоохранительных органов. Нападавшие друг за другом вытолкали правоохранителей из дверей здания.

Это хорошо видно на видео с камер наблюдения.

По сообщению ZAXID.NET, штурм совершили члены различных общественных организаций Львова. В частности "Объединение добровольцев", "Развитие громады", "Украинский союз участников АТО" и ОО "Шквал".

"После этого члены организаций зашли в сессионный зал, где стали требовать у чиновников и присутствующих депутатов предоставить им слово. Главное требование штурмовиков, которую озвучила председатель организации" Объединение добровольцев "Елена Живко - снять с сайта ZAXID.NET сюжет" Львовские титушки - кто они? "и спецпроект" Идентификация титушок ". Кроме того, члены организации требуют у депутатов целом" дать оценку "публикациям", - сообщает издание.

После выступления Живко депутат горсовета Елена Пасевич предложила создать рабочую группу, чтобы изучить, в чем заключается конфликт и дать оценку действиям журналистов ZAXID.NET. Депутаты проголосовали "за" такое протокольное поручение, создав рабочую группу, в которую войдут депутаты из всех фракций и члены ОО "Объединение добровольцев". За такое решение проголосовали 47 депутатов. После этого активисты покинули сессионный зал.

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Полицейские повели следственные действия в Шевченковском районном администрации. В частности, сняли отпечатки пальцев на входной двери, которые выломали участники штурма, и взяли отобрать объяснения у присутствующих на месте происшествия.

Также по данному факту открыто уголовное производство за фактом хулиганства. Никого из участников силового захвата не задержали.

29 мая во Львове группа протестующих выломала двери в здание городского совета и прорвалась внутрь. Накануне во время заседания исполнительного комитета эти же люди облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, вероятно, краской.

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Дата
12
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