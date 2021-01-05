Во дворе дома сожгли Nissan Qashqai судьи

В Ивано-Франковске сожгли Nissan Qashqai 2012 выпуска судьи городского суда Ольге Бабий. Фото: facebook.com/MNSIFR

В Ивано-Франковске вспыхнули 2 легковых автомобиля Nissan и Volkswagen во дворе многоэтажного жилого дома.

Владелицей автомобиля Nissan Qashqai 2012 года выпуска оказалась судья Ивано-Франковского городского суда Ольга Бабий. Об этом она 4 января сообщила в Высший совет правосудия.

Выяснилось, инцидент произошел 2 января. В результате поджога автомобиль судьи полностью сгорел. Также сгорела часть автомобиля Volkswagen, припаркованного рядом.

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"Предполагаемая причина пожара - занесение источника огня посторонним лицом", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

3 января местная полиция открыла уголовное производство.

В Одессе на территории автогаражного кооператива на ул. Армейской, 17а сожгли внедорожник Volkswagen Touareg 43-летнего Александра Сивака. Владелец машины - редактор международного журнала "Судоходство". Поджог связывает с профессиональной деятельностью.