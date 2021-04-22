Во двор ЖК неизвестный бросил рюкзак, напичканный взрывчаткой

В Одессе неизвестный через забор перекинул во двор рюкзак со взрывчаткой.

Инцидент произошел в Киевском районе. В рюкзаке нашли корпус боевой гранаты Ф-1 с взрывчатым веществом и ударным механизмом УЗРГМ без детонатора, а также муляж самодельного взрывного устройства, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Автор: od.npu.gov.ua Найденное отправили на экспертизу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина держал дома мощный арсенал

Известно, что найденное отправили на экспертизу. В полиции уже открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства произошедшего и личность мужчины.

СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований. Также силовикам удалось установить двух организаторов псевдореферендума 2014 года.