Во двор ЖК неизвестный бросил рюкзак, напичканный взрывчаткой

 
Ексклюзивы
1/5
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Просмотров: 162
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 441
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 594
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 864
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 216
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 405
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2376
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13104
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
Фото
Все фото
4
3
8
6
6
Мужчину освободили из смоляной ловушки
Мужчину освободили из смоляной ловушки
СБУ нашла схрон со взрывчаткой и разоблачила 10 боевиков
СБУ нашла схрон со взрывчаткой и разоблачила 10 боевиков
Квартиры переписывали, а жителей убивали: за опасной бандой охотились более двух лет
Квартиры переписывали, а жителей убивали: за опасной бандой охотились более двух лет
Клиенты столичной &quot;наливайки&quot; бросились защищать ее от сноса
Клиенты столичной "наливайки" бросились защищать ее от сноса
Заживо сгорели мать, дочь и мужчина: подробности пожара в доме
Заживо сгорели мать, дочь и мужчина: подробности пожара в доме
Видео
Все видео
Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери
Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Черные археологи раскопали греческую колонию, которой больше 2,5 тыс лет
Черные археологи раскопали греческую колонию, которой больше 2,5 тыс лет
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Как в Киеве "работают" карманники: показали видео
Как в Киеве "работают" карманники: показали видео
Интервью
1/5
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Просмотров: 153
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 441
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 405
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13104
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
1 Просмотров: 450
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 14:02

Во двор ЖК неизвестный бросил рюкзак, напичканный взрывчаткой

  Комментировать

В Одессе неизвестный через забор перекинул во двор рюкзак со взрывчаткой.

Инцидент произошел в Киевском районе. В рюкзаке нашли корпус боевой гранаты Ф-1 с взрывчатым веществом и ударным механизмом УЗРГМ без детонатора, а также муляж самодельного взрывного устройства, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Автор: od.npu.gov.ua
  Найденное отправили на экспертизу
Найденное отправили на экспертизу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина держал дома мощный арсенал

Известно, что найденное отправили на экспертизу. В полиции уже открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства произошедшего и личность мужчины.

СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований. Также силовикам удалось установить двух организаторов псевдореферендума 2014 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во двор ЖК неизвестный бросил рюкзак, напичканный взрывчаткой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 12807
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8829
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 5265
Украинская модель ошеломила подтянутым телом в воздухе
Украинская модель ошеломила подтянутым телом в воздухе
10
 Просмотров: 3807
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 3799
Происшествия
Мужчину освободили из смоляной ловушки
Мужчину освободили из смоляной ловушки
4
 Просмотров: 216
В Киеве мужчина напал на журналистку "Интера"
В Киеве мужчина напал на журналистку "Интера" 1 Просмотров: 279
Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери
Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери
 Просмотров: 576
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
 Просмотров: 459
15-летнего парня привалила стена
15-летнего парня привалила стена Просмотров: 171
Больше всего комментируют
7
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
5
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
3
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
2
От Зеленского не стоит ждать подвигов
Голосов: 320
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть