СБУ нашла схрон со взрывчаткой и разоблачила 10 боевиков

СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований.

Также силовикам удалось установить двух организаторов псевдореферендума 2014 года, сообщили в пресс-службе СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Отрабатывая оперативную информацию, правоохранители установили места проживания участников бандгруппировок так называемой ДНР. Сейчас проверяют информацию относительно их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные производства.

Кроме того, в квартире одного из боевиков сотрудники СБУ обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Из тайника изъяли четыре противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона.

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СБУ задержала автобусы с титушками в Харьковской области. Несколько групп насчитывали 60 человек. Автобусы задержали на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Группы направлялись в город по заказу одной из пророссийских политических сил для проведения "протестных акций", провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения сессии городского совета.