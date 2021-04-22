СБУ нашла схрон со взрывчаткой и разоблачила 10 боевиков

СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований.
Также силовикам удалось установить двух организаторов псевдореферендума 2014 года, сообщили в пресс-службе СБУ.
Отрабатывая оперативную информацию, правоохранители установили места проживания участников бандгруппировок так называемой ДНР. Сейчас проверяют информацию относительно их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные производства.
Кроме того, в квартире одного из боевиков сотрудники СБУ обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Из тайника изъяли четыре противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона.
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СБУ задержала автобусы с титушками в Харьковской области. Несколько групп насчитывали 60 человек. Автобусы задержали на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы.
Группы направлялись в город по заказу одной из пророссийских политических сил для проведения "протестных акций", провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения сессии городского совета.
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