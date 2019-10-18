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пятница, 18 октября 2019 17:18

Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре

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18 октября проходит 2 года от страшной трагедии на перекрестке улицы Сумской и Мечникова в Харькове. Там внедорожник Lexus RX 350 под управлением студентки Елены Зайцевой столкнулся на с Volkswagen Touareg. За рулем был бизнесмен Геннадий Дронов. Lexus отбросило в толпу людей, которые на тротуаре ждали зеленого сигнала светофора. 5 человек погибли на месте. Их тела вместе с обломками авто разбросало по тротуару. Шестая жертва скончалась через неделю пребывания в коме в больнице. Еще 5 пешеходов получили травмы.

Погибшие и пострадавшие

Среди погибших - 27-летний Александр Евтеев, 28-летняя Нина Кобесова, мать и дочь - 46-летняя Алла и 19-летняя Анастасия Сокол, Наталья Умаева, 46 лет. 22-летняя Диана Берченко умерла в больнице, не приходя в сознание.

Автор: Politeka
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27-летняя Оксана Берченко попала под авто вместе с мужем и сестрой. Единственная из них выжила. Училась ходить во второй раз после травм, до сих пор проходит реабилитацию. Тяжелые травмы получила 30-летняя Жанна Власенко. Была на 20 неделе беременности. Медики ввели женщину в состояние искусственной комы, чтобы не потеряла ребенка. Родила здоровую девочку. Тяжелые переломы и травму головы имела 25-летняя Анна Комар из Кременчуга. Работает юристом благотворительного фонда "Право на защиту", который занимается защитой беженцев и внутренних переселенцев. В больнице находилась киевлянка 36-летняя Оксана Нестеренко. В Харьков приезжала на тренинги, после них осталась на 2 дня гостить у друзей. Юрий Неудачин имел сложный перелом кости голеностопного сустава.

Ход дела

Водителей обоих автомобилей взяли под стражу без права на залог. Елена Зайцева свою вину признала сразу, со следствием сотрудничала. Ее мать предлагала пострадавшим и родственникам погибших денежные компенсации, однако большинство отказались. Геннадий Дронов не свидетельствовал в суде в течение 6 месяцев. Виновным в аварии себя не признал.

Автор: Сегодня
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Следствие провело десятки экспертиз и несколько следственных экспериментов. Однако скорость автомобиля, на котором двигалась Зайцева, так и не установили. В материалах дела указано, что ехала около 80 км/ч. В показаниях свидетелей не менее 110 км/ч, но суд их не учитывал.

Следствие не смогло доказать, что Зайцева была под действием опиатов. Врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила первый осмотр водителя сразу после аварии, исчезла. Ее разыскивали более 6 месяцев. Она подтвердила: после ДТП у Зайцевой были сужены зрачки, неустойчивая походка. Это следствие перенесенной травмы или стресса. Опиаты могли появиться в моче. Это не обязательно должны быть наркотики.

Приговор виновникам

26 февраля в Киевском районном суде Харькове судья Виктор Попрас объявил приговор обвиняемым по резонансному ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - по 10 лет тюрьмы. Оба подали апеляциини жалобы. 14 августа Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговоры 22-летней Зайцевой и 50-летнему Дронову. Также они обязаны уплатить по 500 тыс. грн компенсации семьям пострадавших.

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28 августа Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонии №29 на Полтавщине. Это колония минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для осужденных мужчин. Осужденный занимается там сельским хозяйством.

Елену Зайцеву этапировали 2 сентября. Она будет отбывать срок в Покровском исправительном центре №79 на Днепропетровщине. Это заведение с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, осужденных к лишению свободы. Женщины там работают на швейном производстве или могут работать на контрагентских объектах за пределами центра.

По делу о смертельной аварии на ул. Сумской в ​​Харькове будет продолжение. После решения апелляционного суда 14 августа, который оставил в силе приговор по 10 лет заключения Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, адвокат последнего заявил, что будет подавать кассационную жалобу. Сделает это, только получит решение Апелляционного суда на руки.

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Дата
18
октября

Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре

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