Владелец "Токио Стар" давит на следствие - прокурор

Прокурор по делу "Токио Стар" заявил о давлении со стороны владельца отеля. Фото - zn.ua

Владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" в Одессе Вадим Черный оказывает давление на прокурора по делу.

В частности, распространяет недостоверные данные о его состояние. Об этом заявил сам прокурор, осуществляющий процессуальный надзор в уголовном производстве по расследованию пожара, передает УНН.

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"Владелец отеля, который является подозреваемым в уголовном производстве, распространяет недостоверную информацию о состоянии представителя обвинения и его родственников. Также прокурор заявил, что подозреваемый обвиняет его в коррупции и взяточничестве. Все эти обвинения направлены на то, чтобы заставить прокурора принять неправомерное решение, которое должно в дальнейшем способствовать изменению меры пресечения с домашнего ареста на более мягкий", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье "вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа".

Владельца одесского отеля "Токио Стар" 47-летнего Вадима Черного арестовали 20 августа. Его обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям. В ночь на 17 августа в заведении вспыхнул пожар. Пламя охватило 1 тыс. кв. м площади. От огня и угарного газа погибли девять человек, еще 10 пострадали. 27 ноября Черному изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест.