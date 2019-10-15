Владелец смертоносного отеля "Токио Стар" может выйти под залог

Владелец отеля "Токио Стар" в Одессе Вадим Черный может выйти под залог. Фото - Пушкинская

Владелец смертносного отеля "Токио Стар" в Одессе Вадим Черный может выйти под залог 53 млн 87 тыс. грн.

Суд оставил Черного под стражей до 13 декабря, однако удовлетворил его просьбу и дал возможность выйти под залог. Такое решение принял Киевский районный суд 15 октября.

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Внесут ли за Черного такую ​​сумму, пока неизвестно.

Заседания по избранию меры пресечения Вадиму Чёрному проходили несколько дней. С пятницы суд успел выслушать доводы обеих сторон и дважды вызывал "скорую"для самого подозреваемого из-за проблем с сердцем и давлением.

Пожар в "Токио Стар" вспыхнул ночью 17 августа. От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали. В деле фигурируют 5 подозреваемых.